Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Versuchter Diebstahl

Wolfach (ots)

Das Vorhaben, einen Zigarettenautomaten zu klauen, ist in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Kreuzung Kirchstraße / Vorstadtstraße kläglich gescheitert. Als gegen 1:55 Uhr ein Zeuge auf die beiden Männer aufmerksam wurde, die versuchten den Automaten von der Hauswand zu trennen, brachen diese ihr Vorhaben ab und flüchteten mit einem silbernen Kombi mutmaßlich in Richtung Stadtbrücke. Die Hauswand sowie der Automat wurden leicht beschädigt. Die beiden männlichen Täter waren etwa 180 Zentimeter groß und haben eine kräftige Statur. Einer der beiden trug zu diesem Zeitpunkt eine schwarze Maske. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 mit den ermittelnden Beamten des Reviers Haslach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell