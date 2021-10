Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Oggersheimer Straße von Ludwigshafen-Ruchheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Oggersheim. Laut ersten Zeugenaussagen gefährdete der Autofahrer bei einem Überholmanöver einen in gleicher Richtung fahrenden Rollerfahrer und einen weiteren entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer.

Der Tathergang wurde von einem unbeteiligten Zeugen der Polizei gemeldet. Die Polizei sucht nun weitere mögliche Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere jedoch den Rollerfahrer und den entgegenkommenden Autofahrer.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0621-963-2403, oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de direkt an die Polizeiwache Oggersheim gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell