POL-PPRP: Streit zwischen Radfahrer eskaliert - Pedelec-Fahrer flüchtig

Ludwigshafen (ots)

Zwischen einer 40-jährigen Fahrradfahrerin und einem unbekannten Pedelec-Fahrer entwickelte sich am Donnerstag (28.10.2021) ein Streit, der in einer Verkehrsgefährdung endete. Beide Beteiligte warteten gegen 16.38 Uhr an einer Ampel in der Oppauer Straße und gerieten in einen Streit. Der Pedelec-Fahrer verfolgte daraufhin die Frau und schrie diese an. Hierbei fuhr der Mann gegen das Hinterrad der Frau, sodass die Frau stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der bislang Unbekannte Mann fuhr anschließend schnell weiter und ließ die Frau auf der Straße liegen. Ein aufmerksamer PKW-Fahrer verfolgte den Flüchtigen noch, verlor ihn aber schließlich aus den Augen. Der Pedelec-Fahrer war circa 70 Jahre alt, hatte auffällig hängende Backen, trug schwarze Kleidung und einen dunklen Fahrradhelm. Darüber hinaus fuhr er ein schwarzes Pedelec der Marke "Haibike" mit orangefarbenen Streifen und einer elektronischen Tretunterstützung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

