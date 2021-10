Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind sucht die Polizei nach der beteiligten Fahrradfahrerin. Am Mittwoch (27.10.2021), gegen 7.50 Uhr, überquerte ein 6-jähriges Mädchen die Fahrbahn am Goerdelerplatz und kollidierte mit einer Fahrradfahrerin. Das Mädchen und die Frau stürzten. Die Polizei wurde nicht verständigt. Die Polizei bekam erst im Nachgang den Unfall mitgeteilt und sucht nun die Fahrradfahrerin, da deren Personalien nicht feststehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

