Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Pkw in Mittellandkanal Ibbenbüren-Uffeln, Zeppelinstraße

Ibbenbüren SteinfurtIbbenbüren Steinfurt (ots)

Am 06.01.2021, gegen 19:30 Uhr, beobachten Zeugen, wie ein Pkw-Führer mit geringer Geschwindigkeit ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten überfährt. Das Fahrzeug prallt auch gegen einen Baum. Die Zeugen, die bereits die Polizei über Notruf verständigt hatten, können dann nur noch beobachten, wie das Fahrzeug in den Mittellandkanal fährt und dort versinkt. Die anschließend eintreffenden Polizeikräfte leiten sofort alle Rettungsmaßnahmen ein und alarmieren Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und einen Polizeihubschrauber. Taucher der Feuerwehr sind schnell vor Ort. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstirbt der 72jährige Fahrzeugführer am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

