POL-HOL: Nach ruhestörender Feier im Wald: Müll hinterlassen

Holzminden (ots)

In der Nacht von Samstag (21.08.2021) auf Sonntag fand in einem Waldstück am östlichen Rand von Holzminden offenbar eine größere, nicht angemeldete Feier statt. Am darauffolgenden Morgen wurden im Bereich eines Waldweges südlich der Einbecker Straße u. a. leere Bierkisten und sonstiger "Partymüll" aufgefunden. Es wurde bekannt, dass die Nachtruhe durch laute Musik einer größeren Musikanlage nicht unerheblich gestört war. Zudem gibt es Hinweise, dass die für den öffentlichen Verkehr gesperrten Waldwege durch unbekannte Pkw befahren wurden. Hinweise zu verursachenden Personen und/ oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580.

