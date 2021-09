Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reizgas im Bus angewendet

Euskirchen (ots)

Eine Gruppe von Personen hat am Samstag (25.09.2021) gegen 07.48 Uhr in einem Linienbus unter Alkoholeinfluss die Handhabung von Reizgas ausprobiert. Dadurch kam es zu einer Rangelei. Der Busfahrer stoppte den Bus am Fahrbahnrand. Nach Eintreffen der Polizei wurden entsprechende Strafanträge gestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell