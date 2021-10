Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike am Bahnhof gestohlen

Altena (ots)

Am Dienstagabend wurde am Bahnhof ein E-Bike gestohlen. Der Eigentümer hatte es dort gegen 17 Uhr mit einem Schloss an einem Zaun festgemacht. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, war das grün-graue Bike der Marke Cube weg. Der Mann holte die Polizei und erstattete Anzeige. (cris)

