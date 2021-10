Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen/ Durstiger Dieb

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Oberen Mühle ein E-Bike gestohlen. Als der Eigentümer um 9 Uhr zur Arbeit fahren wollte, war das schwarze Haibike, Modell Sduro Cross XL, verschwunden. Er hatte es in der Nacht mit einem Fahrradschloss gesichert vor seiner Haustür abgestellt. Nachbarn beobachteten in der Nacht eine verdächtige Person, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte.

Ein durstiger Dieb hat sich am Montag kurz vor 21 Uhr an einem Supermarkt an der Osemundstraße bedient. Er kletterte über einen Zaun auf ein Außenlager und entwendete mehrere Kisten alkoholfreier Getränke, Schorle und Bier im Wert von mehreren hundert Euro. Eine Überwachungskamera hielt die Aktion fest: Der Unbekannte ist ca. 25 bis 35 Jahre alt, hat dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare, trug eine hellblaue Jacke mit weißem Emblem auf der linken Brust und darunter eine dunkelblaue Sweatjacke mit einem hellen horizontalen Streifen im Brustbereich, eine schwarze Hose mit hellen oder goldenen Streifen auf jeder Seite und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell