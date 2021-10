Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus/ Taschendiebe beobachtet

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Montag oder in der Nacht zum Dienstag in eine Wohnung an der Friedrichstraße eingebrochen. Sie kletterten auf einen Balkon eines Einfamilienhauses, brachen ein Fenster auf und durchwühlten die Räume im Obergeschoss. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Dienstag waren die Taschendiebe wieder in Lüdenscheid unterwegs. In einem Fall wurden sie beobachtet.

Ein Zeuge entdeckte um 10.30 Uhr zwei verdächtige Männer zwischen den Regalen eines Discounters an der Altenaer Straße. Er sah, wie der Jüngere von beiden einem älteren Herren das Portemonnaie aus der Jackentasche zog, während sein mutmaßlicher Komplize versuchte, die Sicht auf das Opfer zu versperren und das Umfeld beobachtete. Als sie mitbekamen, dass sie beobachtet wurden, überreichten sie dem Opfer die Geldbörse zurück mit der Behauptung, das Portemonnaie sei ihm aus der Tasche gefallen. Umgehend flüchteten die Männer. Einer von ihnen stieg draußen in einen grauen Ford Focus mit ausländischem Kennzeichen. Der Wagen fuhr in Richtung Altena davon. Der zweite Mann ging zu Fuß in die andere Richtung.

Der Zeuge lieferte folgende Beschreibungen: Der jüngere Mann wird auf etwa 25 geschätzt. Er ist nur ca. 1,60 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare, trug beigefarbene Jacke und dunkle Hose. Sein Begleiter dürfte etwa zehn Jahre älter sein. ER trug eine dunkle Jacke und eine Brusttasche. Der Senior wollte nicht auf die Polizei warten und verließ das Geschäft. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Gegen 13 Uhr waren die Diebe erfolgreicher. In einem Discounter an der Bräuckenstraße bestahlen sie eine 54-jährige Frau. Sie hatte das Geschäft gegen 13 Uhr betreten und bemerkte zehn Minuten später, dass ihre Handtasche offen stand und das Portemonnaie fehlte. Darin steckten mehrere Bankkarten, diverse Kunden- und Versichertenkarten, Bargeld sowie Papiere. Mit einer der gestohlenen Bankkarten wurde postwendend Geld von einem Automaten der Sparkasse Lüdenscheid an der Werdohler Straße abgehoben.

Viele Kunden nehmen die Warnungen der Polizei auf die leichte Schulter. Die Polizei warnt dringend vor den Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach Opfern Ausschau halten. Kunden sollten keinesfalls ihre Handtaschen mitsamt Geldbörse in den Einkaufskorb stellen. So können die Täter am einfachsten zugreifen, denn niemand behält seinen Wagen beim Suchen nach Ware immer im Blick. Aber auch offene Jacken-Außentaschen bieten keinen ausreichenden Schutz. Kunden sollten Wertsachen stattdessen möglichst dicht am Körper tragen. Oft gehen die Täter zu zweit vor und reichen die Beute blitzschnell weiter. Der zweite fatale Fehler, den viele machen: Sich die Pin mit ins Portemonnaie zu stecken - vielleicht sogar noch mit Folienstift auf die Karte geschrieben. Immer wieder waren die Diebe dann mit der Karte bereits am nächsten Geldautomaten, bevor die Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt haben. Zu dem finanziellen Verlust kommt die Rennerei, um Karten und Dokumente wieder zu besorgen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell