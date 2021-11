Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Ein weißer Opel Corsa war in der Zeit vom 04.11.2021 16 Uhr bis zum Folgetag um 13:30 Uhr in der Memelstraße in Richtung der Eichenstraße in Rodalben am rechten Fahrbahnrand geparkt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich eine Einfahrt. Diese wird aufgrund der aktuell gesperrten Lohnstraße nach Angaben mehrerer Anwohner häufig als Wendemöglichkeit genutzt. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer wendete vermutlich in dieser Einfahrt und beschädigte hierbei den Corsa an der linken Front. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-01 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. |pips

