Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Grundschule

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (04.12.) gegen 13:30 Uhr stellte die Lehrerin einer Grundschule auf der Eichelstraße in Bensberg einen Einbruch in das Schulgebäude fest.

Durch das eingeschlagene Fenster des Hausmeisterbüros gelangten die bislang unbekannten Täter in das Schulgebäude und durchsuchten diverse Räume im Inneren. Nach Angaben der Schulleiterin wurden mehrere iPads und ein MacBook entwendet - die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Zudem teilte man der Polizei mit, dass die Grundschule zuletzt am Freitag (03.12.) gegen 16:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen wurde. Eine Spurensicherung wurde veranlasst. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell