Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz; Tageswohnungseinbruch

Neupotz (ots)

Neupotz; Am 11.01.2022 gelangten in der Zeit von 16:50 - 18:50 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Straße "Am Otterbach". Die Täterschaft nutzte die kurzfristige Abwesenheit der Anwohner und durchwühlten mehrere Möbel. Hierbei konnten Schmuckgegenstände entwendet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell