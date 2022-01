Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Zu laut unterwegs

Lustadt (ots)

Nach etlichen Beschwerden über ein zu lautes Fahrzeug, konnte dieses am 10. Januar in Lustadt fahrend angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei einer genaueren Überprüfung war durch die eingesetzte Streife schnell festzustellen, dass an der Auspuffanlage eine Schweißnaht vorhanden war, die dort nachträglich angebracht wurde. Zudem ergaben sich Anzeichen, dass der Endschalldämpfer manipuliert worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrzeug sichergestellt und abgeschleppt, um es begutachten zu lassen. Durch einen Gutachter bestätigten sich die Wahrnehmungen: Anstatt der erlaubten Lautstärke von 81 Dezibel erreichte das Fahrzeug eine Lautstärke von 95 Dezibel und war somit deutlich zu laut. Auf den Fahrzeughalter, einen 35-jährigen aus Lustadt, kommt, neben den Kosten für das Abschleppen des Fahrzeugs, der Erstellung des Gutachtens sowie einer Stilllegung des Fahrzeugs, noch ein Bußgeld zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell