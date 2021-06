Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autotür verriegelt sich - Kinder sitzen im Wagen fest

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis hat sich und ihre Kinder am Donnerstag in Kaiserslautern in eine missliche Lage gebracht. Die Polizei konnte helfen.

Gegen 9.30 Uhr wandte sich die 32-Jährige Hilfe suchend an die Polizei. Sie hatte ihr Auto auf einem Parkplatz in der Merkurstraße abgestellt und wollte "schnell" etwas einkaufen gehen. Beim Verlassen des Fahrzeugs vergaß die Frau, den Schlüssel an sich zu nehmen - hinter ihr fiel die Tür zu und der Pkw verriegelte sich von selbst. Im Wageninneren befanden sich jedoch ein zweijähriges Kind und ein erst wenige Wochen altes Baby.

Weil sich die Außentemperaturen bereits langsam der 30-Grad-Marke näherten, sich der Innenraum also schnell aufheizen würde, eilte eine Streife umgehend zu Hilfe. In Absprache mit der aufgelösten Mutter wurde mit ihrem Einverständnis an dem Fahrzeug eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Dadurch konnten die Fahrzeugtür entriegelt und die Kinder befreit werden. Verletzt wurde niemand. |cri

