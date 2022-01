Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Nord - Schwerer Verkehrsunfall

A65/AS LD-Nord

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Morgen (12.01.2022, 09.11 Uhr) auf der A65 bei Landau-Nord. Ein Sattelzug wollte die A65 bei der AS LD-Nord in Fahrtrichtung Pirmasens verlassen. Ein 56 Jahre alter PKW-Fahrer übersah hierbei das Vorhaben und fuhr ungebremst auf den Sattelzug auf. Infolge seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am LKW wurde der Heckbereich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 40.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die A65 in beide Richtungen für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

