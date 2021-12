Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Simmern vom Wochenende

Verkehrsunfallflucht in Simmern / Zeugen werden gesucht

In der Zeit zwischen Freitag, den 17.12.2021 ca. 08.00 Uhr und Samstag, den 18.12.2021 ca. 11.00 Uhr, wurde in Simmern im Buchenweg, in Höhe der Hausnummer 9, ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Ford Fiesta durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete ohne den Schaden zu melden. An dem beschädigten Pkw konnte Fremdlack gesichert werden.

Zeugenhinweise hierzu werden an die Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761 - 9210 oder per Email an pisimmern@polizei.rlp.de erbeten.

Betrunkener Rollerfahrer

Am Samstagabend wurde der Polizeinspektion Simmern gg. 20.00 Uhr ein in Schlangenlinien fahrender Rollerfahrer auf der B327 im Bereich Rothenbergerhof gemeldet. Der Rollerfahrer konnte kurz darauf durch die Polizeistreife in Rothenbergerhof einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 48-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

