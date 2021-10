Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Horhausen (Westerwald) (ots)

Im Zeitraum vom Sa., 16.10. 19:30 - So., 17.10. 09:00 Uhr wurde ein in Horhausen in der Straße "Im Herrengarten" geparkter PKW beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Augenscheinlich hat ein Fahrzeug mit rotem oder orangenen Farbton den beschädigten PKW touchiert.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell