Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vandalismus am Wichtelweg

Burgen Mosel (ots)

Wie eine enttäuschte Bürgerin feststellen musste, hatten Unbekannte in der Nacht von Samstag, 17.12., auf Sonntag 18.12. , Sachbeschädigungen an dem von ihr angelegten Wichtelweg im Baybachtal begangen. Es wurden diverse Wichtel und Wichtelutensilien zerstört. Zudem wurden viele Figuren auf den Weg oder in den Bach geworfen. Der Wichtelweg wurde mit hohem privaten Engagement angefertigt und hat in der Vorweihnachtszeit für leuchtende Kinderaugen gesorgt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiwache in Brodenbach unter 02605 98021510 melden.

