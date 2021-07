Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Windhagen (ots)

Am Montag ist im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Reinhard Straße in Windhagen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt worden. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 328 Fahrzeugen sind 15 Fahrzeugführer*innen im Verwarngeldbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit des "Tagesschnellsten" betrug 68 km/h.

