Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brand in einer Kleingartenanlage

Frankenthal (ots)

Am 21.11.2021, gegen 18.30 Uhr, wurde in einer Kleingartenanlage, in der Verlängerung der Gerhart-Hauptmann-Straße, ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten der Brand eines Spielturmes samt Sandkasten festgestellt. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zügig gelöscht werden, sodass es nur zu einem Schaden an dem Spielturm kam. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei Frankenthal geführt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

