POL-PDLU: Speyer - Unter Drogen- und Alkoholeinfluss E-Scooter gefahren 20.11.2021, 07:45 Uhr

Speyer (ots)

Als am gestrigen Samstagmorgen eine Polizeistreife in der Industriestraße in Speyer einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzog, fiel dieser auch direkt Hinweise auf einen Drogenkonsum auf. Der Mann räumte schließlich ein, Cannabis und Amfetamin konsumiert zu haben. Zudem stand er mit 0,4 Promille auch unter Alkoholeinfluss. Bei der Überprüfung seines E-Scooters ergab es sich weiterhin, dass der Mann diesen ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es erwarten ihn nun unter anderem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz.

