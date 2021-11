Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachbarschaftsstreit mit folgender Körperverletzung und Ingewahrsamnahme

Mayen (ots)

Am frühen Abend des 18.11.2021 kam es in der Schillerstraße in Mayen zum Streit zwischen einer 48 jährigen Bewohnerin und der Besucherin des Nachbarn. Hierbei schlug die offensichtlich alkoholisierte Bewohnerin auf die 62 jährige Besucherin ohne Grund ein. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei Mayen befand sich die aufgebrachte Beschuldigte auf der Straße vor dem Haus. Als die Polizeibeamten diese beruhigen wollte, griff sie diese sofort an. Nur mit vereinten Kräften und taktischen Hilfsmitteln konnte die Täterin unter Kontrolle und im Anschluss in Polizeigewahrsam gebracht werden.

Bei dem Einsatz wurden 2 Polizeibeamtinnen leicht verletzt.

Die Beschuldigte wird sich nun einem Strafverfahren wegen mehrfacher Körperverletzung und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte stellen müssen.

