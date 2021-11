Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Garage

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 17. auf den 18.11.21 in eine Garage in Kaisersesch, Pommerbachstraße ein. Es wurde nichts entwendet. Die Polizei vermutet jedoch, dass die Täter es auf Fahrräder/E-Bikes oder Werkzeug abgesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Cochem.

