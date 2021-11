Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Achtung E-Bike-Diebe unterwegs

Kehrig (ots)

Am 16.11.2021, kam es in der Zeit von ca. 03:00 h - 03:30 h, zu mehreren Diebstählen und Diebstahlsversuchen von E-Bikes und Pedelecs, in der Polcher Straße, St. Castor Straße und der Weidenstraße. Die Diebe suchten nach unverschlossenen Garagen, die zum Teil auch über nicht verschlossene Seiten- und Hintertüren betreten wurden. Sodann wurden gezielt die vorgefundenen hochwertigen E-Räder abtransportiert. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die Täter von einer weiteren Tatausführung absahen, sobald sie feststellten, dass die Garagen komplett verschlossen waren.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Machen Sie es den Tätern nicht einfach, schließen Sie Türen ab, die ihr Eigentum sichern sollen. Melden Sie auffällige Personen oder Fahrzeuge an ihre Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell