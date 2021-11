Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Porsche-Diebstahl

Polizei Cochem (ots)

In der Nacht vom Samstag, den 13.11.21 auf den 14.11.21 entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage in Kaisersesch, Pommerbachstraße einen hochwertigen, grauen Porsche GT 3 RS. Die Täter hatten eine Garage aufgebrochen und den Porsche vermutlich herausgeschoben. Wie die Täter den Wagen abtransportierten, ist bislang nicht geklärt. Es ist denkbar, dass er auf einem Anhänger abtransportiert wurde. Hinweise bitte an die Polizei Cochem.

