Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gezielte Einbrüche im Raum Kaiseresch zur Erlangung von e-Bikes

Cochem (ots)

Seit dem vergangenen Wochenende (07./08.11.2021) verzeichnet die Polizei Cochem im Raum Kaisersesch (Eifel) vermehrt Einbruchsdelikte aus Garagen, carports aber auch vor oder neben Wohnanwesen. Der oder die Täter haben es hier gezielt auf den Diebstahl von e-bikes abgesehen. Deren Abtransport kann nur mit großräumigen Fahrzeugen (Transporter, Lieferwagen o.ä.) erfolgt sein. Die letzte, hier bekannt gewordene Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11.11.2021) in der Gemeinde Hauroth (Eifel). Im vorliegenden Fall wurden aus einer Garage zwei aneinandergekettete e-Bikes entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem (02671/984-0)

