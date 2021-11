Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Münstermaifeld, Frankenstraße (ots)

Am 11.11.2021, kam es in der Zeit, von ca. 14:00 h bis ca. 15:15 h, in der Frankenstraße in der Nähe zum Einmündungsbereich zur L 113 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht ordnungsgemäß parkender, schwarzer, Pkw, VW-Passat, wurde durch einen vorbeifahrenden Liefer- oder Lastwagen an der kompletten Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 5000.- EUR.

Die Polizei Mayen sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können.

