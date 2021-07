Polizei Essen

POL-E: Essen: Zu lauter Einbrecher macht Passanten auf sich aufmerksam

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen: Gestern Abend (04.07.2021, 21:50 Uhr) wurde die Polizei zu einem versuchten Einbruch an der Heßlerstraße in Altenessen gerufen. Zeugen hatten zuvor laute Geräusche an einer KiTa wahrgenommen.

Als ein 39-jähriger Passant die Geräusche hörte und zur KiTa lief, traf er auf einen Unbekannten, der behauptete, er würde in der KiTa arbeiten. Daraufhin floh der Unbekannte in Richtung Karlstraße. Der Passant verständigte den Notruf.

Die zu Hilfe gerufenen Beamten konnten vor Ort Einbruchspuren am Gebäude der KiTa feststellen. Zudem konnten sie im Rahmen einer Fahndung eine flüchtende Person antreffen, auf die die Personenbeschreibung passte. Der Mann wurde zur Personalienfeststellung mit zur Wache genommen - bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Marokkaner. Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt./SoKo

