POL-KB: Diemelsee-Adorf - Scheiben an Kirche eingeworfen, Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Sonntag (7. März) bis Samstag (3.März) beschädigte ein Unbekannter die Scheiben der Kirche in der Hauptstraße in Diemelsee-Adorf. Der unbekannte Täter warf mehrere Scheiben an und richtete dabei Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

