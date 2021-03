Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Rucksäcke gefunden, Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Korbach (ots)

In der Feldgemarkung bei Volkmarsen wurden mehrere Rucksäcke und andere Gegenstände aufgefunden. Die Polizei sucht den oder die Eigentümer.

Am Freitag (12. März) meldete eine aufmerksame Zeugin bei der Polizeistation Bad Arolsen, dass sie in der Nähe des sogenannten "Hünenhügel" bei Volkmarsen mehrere abgedeckte Gegenstände gefunden habe. Bei einer Nachschau stellten die Polizisten fest, dass es sich um insgesamt neun Rücksäcke handelt. Diese lagen abgedeckt mit einer Plane am Wegrand. In den Rucksäcken befanden sich unter anderem Trinkflaschen, Sportmasken, medizinisches Gerät und ein Kopfhörer (siehe Foto). Da bei den bisherigen Ermittlungen die Herkunft der sichergestellten Gegenstände nicht geklärt werden konnte und auch nicht auszuschließen ist, dass sie aus Straftaten stammen, bittet die Polizei Bad Arolsen den oder die Eigentümer sich zu melden. Auch sonstige Hinweise zur Herkunft werden unter der Tel. 05691-9799-0 entgegengenommen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell