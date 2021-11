Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Mayen (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Kriminalinspektion Mayen erneut vor Betrügern am Telefon. Am 09. und 10.11.2021 kam es im Bereich Mayen zu mehreren Anrufen von angeblichen Mitarbeitern der Volksbank. Diese gaben vor, dass nicht berechtigte Zugriffe auf die Konten der Geschädigten bevorstehen. Um einen Schaden abzuwenden, sollten die Geschädigten den Anweisungen des Täters folgen. In einem Fall wurden die tatsächlich vorhandenen Kontostände genannt. Im weiteren Verlauf loggten sich die Geschädigten in ihrem Online-Banking ein und gaben ihre Zugangsdaten preis. Daraufhin teilten sie dem Täter die im TAN-Generator ersichtlichen TANs mit, woraufhin die Überweisungen zum Nachteil der Geschädigten ausgeführt wurden. Die Täter meldeten sich mit den Namen Schmid und Weiß; im Telefondisplay der Geschädigten erschien die Rufnummer der Volksbank RheinAhrEifel eG in Koblenz - 026139060. Glücklicherweise blieb es beim Versuch, da die sechsstelligen Beträge rechtzeitig durch die Bank zurück gebucht werden konnten. Vermutlich wurden die Daten der Geschädigten zuvor mittels Phishing, z.B. durch Versenden einer E-Mail mit schadhaftem Anhang, von den Tätern ausgespäht.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell