Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsaktion zum Tag des Einbruchschutzes am 31.10.2021

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Gerade Einbrechern spielt sie in die Hände, um unbemerkt in Wohnungen und Häuser einzusteigen. Für die Geschädigten sind Wohnungseinbrüche oftmals einschneidende Erlebnisse, die das Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigen können. Umso schlimmer, wenn die Eindringlinge Gegenstände entwenden, die nicht nur einen materiellen sondern auch einen ideellen Wert haben. Die Tatsache, dass Fremde in die Privatsphäre der eigenen vier Wände eingedrungen sind, kann Betroffene noch lange leiden lassen.

Anlässlich des alljährlich stattfindenden Aktionstages zum Einbruchschutz waren Beamte des Präventionsteams der Polizei Hildesheim sowohl in der letzten als auch in dieser Woche in verschiedenen Stadtteilen unterwegs, um mit Anwohnern ins Gespräch zu kommen, sie zu sensibilisieren und zu beraten. Dabei wurde festgestellt, dass viele Hausbesitzer in punkto Einbruchschutz auf- bzw. nachgerüstet haben, indem sie ihr Heim mit mechanischen und/oder elektronischen Systemen (z.B. Alarmanlagen, Kameras) ausgestattet haben. Aus Sicht der Polizei ist dies sehr wichtig und lobenswert, da richtige Sicherungstechnik Einbrüche verhindern kann. In Fällen bei denen die Beamten Sicherheitslücken entdeckten, nahmen sie persönlichen Kontakt auf oder hinterließen bei Abwesenheit der Bewohner einen Informations-Flyer in deren Briefkästen.

Da durch die Präventionsaktion aber nicht alle Bürgerinnen und Bürger erreicht werden konnten, möchte die Polizei an dieser Stelle ein paar Verhaltenshinweise in Erinnerung rufen, um es Einbrechern möglichst schwer zu machen:

- Verschließen Sie unbedingt Türen und Fenster, wenn Sie das Haus verlassen (auch wenn es nur für kurze Zeit ist). Bedenken Sie: Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Fenster!

- Achten Sie bei längerer Abwesenheit darauf, dass Ihr Haus nicht verlassen wirkt. Überquellende Briefkästen, permanent heruntergelassene Rollläden und durchgehend unbeleuchtete Häuser sind für Einbrecher eindeutige Hinweise, dass niemand zu Hause ist. Bitten Sie z.B. Nachbarn den Briekasten zu leeren oder die Rollläden regelmäßig zu bedienen. Zeitschaltuhren können in Sachen Beleuchtung trotz Abwesenheit Abhilfe schaffen.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrem Wohnumfeld. Scheuen Sie sich nicht den Notruf zu wählen, falls Ihnen verdächtige Personen auffallen.

- Verstecken Sie Hausschlüssel niemals draußen - die Täter kennen die meisten Verstecke.

- Wenn Sie im Urlaub sind, vermeiden Sie es Fotos in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Auch das kann für Einbrecher ein Hinweis sein, wann Ihr Heim leer steht.

- Hohe Hecken bieten Schutz vor Einblicken auf das eigene Grundstück, leider aber auch für Einbrecher.

- Herumliegende Leitern können für die Täter willkommene Hilfsmittel sein.

Weitere Hinweise, wie man sein Heim vor ungebetenen Besuchern schützt sind im Internet z.B. unter den Link https://www.k-einbruch.de/ zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell