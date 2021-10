Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl von Fahrzeugteilen

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 27.10.21, zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr, versuchen unbekannte Täter zwei Achsen von einem landwirtschaftlich genutzten Anhänger zu entwenden. Die beiden demontierten Achsen wurden auf einer Wiese im Solbrink gelagert. Durch die Täter sind sie an den Wegesrand transportiert, aber nicht abgeholt worden. In Tatortnähe soll zur Tatzeit ein weißer Transporter unterwegs gewesen sein. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

