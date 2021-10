Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim führte zwischen dem 25.10.2021 und dem 27.10.2021, jeweils von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch.

Im Fokus stand insbesondere die Drogenerkennung im Straßenverkehr. Dazu wurden in der Schützenallee Höhe Am Pferdeanger sowie in der Straße Hohnsen Höhe An den Sportplätzen Kontrollstellen eingerichtet, an denen an den drei Tagen 285 Fahrzeuge überprüft wurden.

Hierbei konnten acht Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln unterwegs waren. In allen genannten Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurden 14 Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie z.B. fehlende Verbandkästen oder nicht mitgeführte Papiere, festgestellt und geahndet.

Verkehrskontrollen erfüllen keinen Selbstzweck. Sie dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit der Vermeidung von Verkehrsunfällen. Aus diesem Grund wird die Polizei Hildesheim auch zukünftig gleichgelagerte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell