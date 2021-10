Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bootsunglück auf der BAB 7

Hildesheim (ots)

Hildesheim.(OK) Ein 59-jähriger Führer eines Transporters mit beladenem Bootstrailer aus Hannover befährt die BAB 7 in Richtung Hannover auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Höhe km 179,000 löst sich der Bootstrailer vermutlich aufgrund eines technischen Defektes vom Transporter. Der Trailer samt Boot kommt nach links von der Fahrbahn ab. Der Anhänger schiebt sich unter die Mittelschutzplanke und das Boot rutscht auf die Mittelschutzplanke und kommt dort zum Stehen. Der Bug des Sportboots ragt in die 2. Überholfahrspur Fahrtrichtung Süd.

Beide Fahrtrichtungen werden zunächst vollgesperrt. Im weiteren Verlauf wird der Verkehr zunächst in Fahrtrichtung Kassel einspurig freigegeben im Anschluss ebenso in Fahrtrichtung Hannover. Nach Bergung durch das angeforderte Abschleppunternehmen, wird der Verkehr zunächst in Fahrtrichtung Kassel freigegeben, nach vollständiger Verladung dann auch in Fahrrichtung Hannover.

An Boot, Anhänger und Mittelschutzplanke entsteht Sachschaden. Die Schadenshöhe liegt ersten Schätzungen zur Folge bei ca. 2500 EUR.

