Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag bei Stutensee. Ein 62-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 3579, von Staffort kommend, unterwegs. Beim Linksabbiegen in ein Hofgelände musste er wegen Gegenverkehrs anhalten. Der nachfolgende 42-jährige Fahrer eines Lkw erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Pkw auf. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

