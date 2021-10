Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Heinde (hep): Am 27.10.2021, kam es in der Kästnerstraße, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, zu einer Schädigung eines dort geparkten Pkw Mazda. Nach Angaben des Geschädigten und aufgrund des Spurenbildes wurde die Beschädigung vermutlich durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer verursacht, der im Wendebereich der Kästnerstraße gegen den Pkw Mazda stieß und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Mazda wurde durch den Anprall die Fahrertür eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

