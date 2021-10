Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher entwenden Schmuck aus Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen dem 24.10.2021, 18:30 Uhr, und dem 27.10.10.2021, 18:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Aldolf-Kolping-Straße in Ochtersum.

Über ein rückwärtig gelegenes Fenster verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang ins Hausinnere, das anschließend auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt wurde. Dabei stießen die Einbrecher auf Schmuckgegenstände, die sie mitnahmen.

Das betroffene Haus befindet sich zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und der Rex-Brauns-Straße. Zeugen, die eventuell Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell