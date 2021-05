Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel von mindestens 19 PKW mutwillig abgetreten

Uslar (ots)

USLAR (wa) In der Nacht vom 07.05.21, 21:00 Uhr, auf den 08.05.21, 06:00 Uhr, wurden an mindestens 19 PKW die Außenspiegel mutwillig abgetreten. Die beschädigten PKW waren in dieser Zeit unter anderem in der Jahnstraße, Goethestraße, Schillerstraße, Vahler Twetje, Stiftstraße, Bürgermeister-Schönitz-Straße, Forstgasse, Lange Straße, Kurze Straße, Kreuzstraße, Wiesenstraße und Auschnippe geparkt.

Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Möglicherweise sind Personen im Umfeld der geparkten PKW aufgefallen. Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell