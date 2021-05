Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Industriegebäude

Northeim (ots)

Northeim, Borsigstraße, Donnerstag, 06.05.21, 17.00 Uhr - Freitag, 07.05.21, 05.45 Uhr

NORTHEIM (köh) - In der Nacht zu Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Industriegebäude in der Borsigstraße einzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten sich über mehrere Fenster Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen und ließen schließlich von einer weiteren Tatbegehung ab. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell