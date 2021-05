Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen Werbetafel gestoßen

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein Fahrer eines Sattelzuges aus Spangenberg befuhr am 06.05.21, gegen 09:00 Uhr, den Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Kurt-Schumacher-Straße. Dabei stieß er mit der hinteren oberen Ecke des Sattelaufliegers gegen die über einem Einkaufsmarkt angebrachte Werbetafel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

