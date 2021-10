Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrolle auf der B3 bei Elze - 19 Verstöße festgestellt

Hildesheim (ots)

(bue) Am 28.10.2021 führten Beamte des Polizeikommissariats Elze in der Zeit von 20:25 Uhr bis 22:05 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B3 zwischen Elze und Wülfingen durch. Es wurden insgesamt 19 Fahrzeugführer festgestellt, die die erlaubten 70 km/h überschritten. 13 Verstöße wurden mit einem Verwarngeld geahndet. Sechs Fahrzeugführer überschritten die Höchstgeschwindigkeit um mindestens 21 km/h. Sie müssen nun neben Bußgeldern auch mit Punkten in Flensburg rechnen. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 111 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg. Die hohe Anzahl an festgestellten Verstößen in der geringen Kontrollzeit belegt, dass auch weiterhin die Notwendigkeit von Geschwindigkeitskontrollen auf dieser Strecke besteht, da zu hohe Geschwindigkeiten noch immer zu den Hauptunfallursachen zählen. Der Großteil der angehaltenen Verkehrsteilnehmer reagierte mit Verständnis auf die durchgeführte Geschwindigkeitskontrolle.

