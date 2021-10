Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Maskenverweigerin schlägt und beißt Supermarkt-Mitarbeiterin.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in die Lange Straße gerufen. Dort weigerte sich gegen 13.20 Uhr eine 47-Jährige aus Wangerland (Niedersachen) in einem Supermarkt eine Maske zu tragen. Bei dem Versuch sie deswegen des Marktes zu verweisen, schlug diese nach einer 20-jährigen Mitarbeiterin aus Bielefeld und biss sie in die Hand. Im Anschluss flüchtete die 47-Jährige aus dem Supermarkt über die Lange Straße bis in ein weiteres Geschäft. Dort konnte die Polizei sie wenig später aufgreifen. Da die Frau sich auch gegenüber den Einsatzkräften körperlich wehrte und einen psychisch instabilen Eindruck machte, wurde sie in eine psychiatrische Klinik gebracht.

