Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. BMW kollidiert mit Hirsch.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Nordstraße ein Wildunfall. Gegen 19.45 Uhr war ein 23-Jähriger aus Detmold mit seinem BMW auf der Nordstraße in Richtung Horn unterwegs, als plötzlich ein Hirsch von links die Straße überquerte. Der Detmolder konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass Fahrzeug und Hirsch zusammen stießen. Das Tier wurde durch den Aufprall mit dem BMW an den rechten Fahrbahnrand geschleudert und getötet. Der 23-Jährige sowie seine 18-jährige Beifahrerin zogen sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Am BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten von der Fahrbahn.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell