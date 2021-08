Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1181) Schwerer Betriebsunfall - Eine Person tödlich verletzt

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (19.08.2021) auf Freitag (20.08.2021) ereignete sich ein schwerer Betriebsunfall in der Ingolstädter Straße. Bei einem Stromschlag erlitt ein Mann tödliche und zwei weitere schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hob ein Bagger beim Verrichten von Arbeiten im Gleisbereich auf einem Betriebsgelände in der Ingolstädter Straße gegen 01:50 Uhr einen Metallcontainer an. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Baggerarm hierbei in die Oberleitung, welche zu dem Zeitpunkt unter Hochspannung stand, und riss diese ab. Ein massiver Stromschlag erfasste mehrere Arbeiter.

Sofort herbeigerufene Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten sich erst nach Abschaltung des Stroms der Unfallstelle nähern. Für einen 26-jährigen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät - ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zwei weitere Arbeiter wurden durch den Stromschlag schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.

Marc Siegl/n

