POL-MFR: (1180) Manfred J. aus Wilhermsdorf (Lkrs. Fürth) vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Seit Freitag (13.08.2021) wurde der 65-jährige Manfred J. aus Wilhermsdorf vermisst - die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Wie mit Meldung 1170 vom 18.08.2021 bereits berichtet, wurde der 65-jährige Manfred J. seit Freitag (13.08.2021) vermisst.

Herr J. wurde am Donnerstagvormittag (19.08.2021) leblos in seinem Fahrzeug in Langenzenn aufgefunden. Ein verständigter Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach polizeilichen Ermittlungen gibt es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder ein Unfallgeschehen.

