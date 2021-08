Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1179) Pfefferspray im Linienbus versprüht - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Nach einem verbalen Streit versprühte ein Unbekannter Pfefferspray am Mittwochabend (18.08.2021) in einem Linienbus der VAG im Bereich Luitpoldhain in Nürnberg. Hierbei wurden zwei Fahrgäste und der Busfahrer leicht verletzt. Gegen 20:20 Uhr kam es in einem VAG-Linienbus der Linie 36 zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem jungen Pärchen und einem unbekannten Mann.

An der Endhaltestelle Luitpoldhain verließ das Pärchen den Bus und stieg in einen anderen Linienbus um. Kurz vor Abfahrt des zweiten Linienbusses sprühte der Unbekannte vermutlich mit Pfefferspray in Richtung der beiden im Bus sitzenden Personen und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die beiden Geschädigten erlitten Reizungen der Augen und klagten zudem über Hustenreiz. Kurze Zeit später klagte auch der Busfahrer über ähnliche Symptome.

Beschreibung des unbekannten Täters:

ca. 16 Jahre alt, kräftige Figur, dunkle Hautfarbe, dunkle lockige Haare, Näheres nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911/9195-0 zu melden.

Wolfgang Prehl / tb

