POL-MFR: (1176) Stromausfall durch Rauchentwicklung in Trafostation

Am Donnerstagmorgen (19.08.2021) kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu starker Rauchentwicklung in einer Trafostation in Ansbach. Dies führte zu einem Stromausfall im Versorgungsgebiet.

Gegen 06:50 Uhr wurde starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Amtsgerichts in der Promenade von Ansbach gemeldet. Der alarmierten Feuerwehr gelang es rasch die Rauchentwicklung einzudämmen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Promenade bis circa 08:30 Uhr gesperrt.

Die Rauchentwicklung im Bereich der Trafostation generierte einen Stromausfall in mehreren Ansbacher Stadtteilen, sowie Ampelausfällen in der Ansbacher Innenstadt. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Ansbach führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Geschehens. Auskünfte bezüglich der Stromversorgung und der weiteren Maßnahmen bezüglich der Wiederherstellung des Stromnetzes erteilt die Pressestelle der Ansbacher Stadtwerke.

