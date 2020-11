Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt, A8 - Feuerwehr befreit Fahrer

Ein Verletzter, hoher Schaden und erhebliche Verkehrsbehinderungen sind das Ergebnis eines Unfalles am Montag bei Dornstadt.

Gegen 11.15 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem Lastwagen auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Baustellenbereich bei der Anschlussstelle Ulm-West bremste er, um einem Baufahrzeug die Einfahrt auf die Autobahn zu ermöglichen. Das erkannte ein nachfolgender Sattelzug-Fahrer zu spät. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Iveco auf den Mercedes auf und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann. Der Rettungsdienst brachte ihn mit eher schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Iveco beträgt nach ersten Schätzungen 120.000 Euro, der am Mercedes etwa 15.000 Euro. Der Iveco musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Die Autobahnmeisterei war im Einsatz.

